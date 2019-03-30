Пилот самолёта Салы из-за болезни не имел разрешения на ночные перелёты
СМИ узнали новые подробности крушения самолёта, на котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала.
По информации BBC, управлявший воздушным судном пилот Дэвид Айботссон не имел разрешения на ночные перелёты из-за болезни.
Утверждается, что у него был дальтонизм. В связи с этим пилоту не выдавали соответствующую лицензию.
Сала и Айботссон погибли 21 января. Самолёт пропал с радаров во время перелёта над Ла-Маншем. На его поиски ушло несколько недель.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14