Пилявский вернётся в "Рубин"

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Пилявский вернётся в "Рубин"

Луганская "Заря" не будет продлевать аренду защитника "Рубина" Андрея Пилявского, сообщают украинские СМИ.

Таким образом, 28-летний футболист по истечении арендного соглашения в декабре вернётся в казанский клуб.

Стоит отметить, что в этом сезоне Пилявский не сыграл ни одного матча за "Зарю" из-за травмы мениска.  

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