Пименов дал совет "Спартаку" по поводу приглашения тренера

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Пименов дал совет "Спартаку" по поводу приглашения тренера

Экс-форвард московского "Локомотива" и сборной России Руслан Пименов дал совет "Спартаку" по поводу приглашения тренера.

По мнению 36-летнего футболиста, завершившего карьеру в 2010 году, "красно-белым" хорошо подошёл бы сербский специалист Славолюб Муслин.

"Мне кажется, "Спартаку" надо рассмотреть кандидатуру тренера не из России, но русскоговорящего. К примеру, Славолюб Муслин. Он добивался результата, болельщики "Локомотива" его работой были довольны, сборную Сербии он вывел на Чемпионат Мира с первого места. Плюс в качестве его помощника работал Сергей Гуренко, прекрасно знающий чемпионат России" - сказал Пименов.

Последним местом работы 65-летнего Муслина была сборная Сербии, которую он покинул со скандалом в 2017 году. В России балканский наставник возглавлял "Локомотив" (2006), "Химки" (2007-2008), "Краснодар" (2011-2013) и "Амкар" (2014).

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