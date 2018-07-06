Пименов: "Есть все возможности пройти Хорватию"

Известный в прошлом футболист Руслан Пименов высказался по предстоящему четвертьфиналу Чемпионата Мира между сборными России и Хорватии.

"Перед игрой с Хорватией - двоякие ожидания: если до начала Чемпионата Мира перед матчем с этой командой сказал бы, что очень будет тяжело, то сейчас, после того, как посмотрел игру Хорватия - Дания, можно сказать, что у нас есть все возможности при условии правильного плана на игру и его соблюдения. С хорватами играть надо, как датчане: не давать Модричу, Ракитичу и Манджукичу такой свободы, какую им предоставила сборная Аргентины", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, большинство россиян верит в победу сборной России над Хорватией. | soccernews.ru