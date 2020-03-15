Пименов объяснил, почему нападающие "Локомотива" забивают мало голов

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Пименов объяснил, почему нападающие "Локомотива" забивают мало голов
Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов рассказал, почему полузащитники московского клуба забивают больше голов, чем нападающие.

"Восемь лет отработал у Семина на этой позиции, знаю, как это тяжело. Задача Эдера - связывать двух центральных защитников, уводить их в чужую штрафную, чтобы открывать зоны для таких мастеров, как Крыховяк, Миранчук.

Так же не получилось у Смолова. У нападающего черновая работа. Терехин забивал по 20 голов в чемпионате, приходил к нам и близко столько не получалось. Максим Бузникин... можно много перечислять. У нападающего в "Локомотиве" немного иная задача - работать на результат", - сказал Пименов в эфире телеканала "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне лучшим бомбардиром "Локомотива" в чемпионате России является полузащитник Гжегож Крыховяк, который забил девять голов. Второе место делят хавбек Алексей Миранчук и нападающий Эдер Маседу (по пять).

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