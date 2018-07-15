Пинком под зад: Жириновский рассказал, что нужно сделать с Черчесовым

10 Теги россиястанислав черчесов

Пинком под зад: Жириновский рассказал, что нужно сделать с Черчесовым
Известный политик Владимир Жириновский сделал заявление о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова

"Чемпионат Мира отличный, но мы бы могли выигрывать его. Мы ничем не хуже хорватов, у них в 40 раз меньше страна. Подбирать нужно футболистов, а никто не подбирает. У меня есть вопросы к подбору. Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад", - приводят слова Жириновского российские СМИ.

Ранее сообщалось, что РФС готов продлить контракт с Черчесовым до лета 2022 года.

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Комментарии
Вит

В лице Жириновского российский народ видит свою проворовавшуюся власть

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тошно

а ЖИРИК ты показал себя уже выбрав медведева от тебя народ отвернулся давно как тебе не стыдно то ты там то ты здесь -читай как пишут про тебя -жирик

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фнл

надо выбрать искать из 1 -2 зоны 3 зоны из ФНЛ и т д а не смолова итд шустрые много в Росейской глубинынадо набрать 500 человек и кастинг всяких ЯГНОШЕВЫХ СМОЛОВЫХ итд

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Владислав Дербушев

Когда же Жирику морду начнут бить за его хамство и поганый язык. Еврейская хуцпа...

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Ольга

А что сделал достойного сам Жириновский? Ничего кроме критики как оппозиционер. То есть ничего не сделал, за что нужно нести ответственность.

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Жопин

Жириновский как всегда прав

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Владислав Дербушев

Жирик и Жопин... А вы не близнецы? Так похожи!!!! Две Ж....

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Нинел

Предлагаю Жирика на Красной площади прилюдно опустить!

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конышев сергей алексеевич

Достал этот всезнайка-жополиз. прикормился у власти и тявкает на всех...

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Серж

Придурок вы Владимир Вольфович.

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