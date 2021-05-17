Пиняев - о слухах про "Барселону": "Созвонились с Месси. Интересуется, что за суета"

Фото инстаграм Сергея Пиняева

Полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев с юмором отреагировал на новость, что "Барселона" хочет его купить.

"Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета", - написал 16-летний футболист в сторис инстаграма.

В минувшем сезоне Пиняев дебютировал за основу "Чертаново", сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов, но не помог команде избежать вылета из ФНЛ.

Напомним, что 16-летний футболист, чья рыночная стоимость оценивается в 0,5 миллиона евро, дважды ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

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