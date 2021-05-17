Пиняев - о слухах про "Барселону": "Созвонились с Месси. Интересуется, что за суета"
Полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев с юмором отреагировал на новость, что "Барселона" хочет его купить.
"Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета", - написал 16-летний футболист в сторис инстаграма.
В минувшем сезоне Пиняев дебютировал за основу "Чертаново", сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов, но не помог команде избежать вылета из ФНЛ.
Напомним, что 16-летний футболист, чья рыночная стоимость оценивается в 0,5 миллиона евро, дважды ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: В "Чертаново" отреагировали на новость об интересе "Барселоны" к Пиняеву. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14