Пиняев оценил вероятность новой стажировки в "Манчестер Юнайтед"

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Пиняев оценил вероятность новой стажировки в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев дал понять, что в его планах нет новой поездки в "Манчестер Юнайтед" для прохождения стажировки.

"Сейчас я подписал профессиональный контракт, поэтому стажировки организовывать гораздо сложнее. Да и мне через 1,5 года уже 18 лет, поэтому это и не столь нужно и важно", - сказал Пиняев.

Напомним, что юный россиянин дважды ездил на стажировку в "МЮ" - весной 2018-го и зимой 2019-го года.

В текущем сезоне Пиняев забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах за "Крылья".

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