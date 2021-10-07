Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian

Фото: инстаграм Пиняева

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев попал в список лучших игроков мира 2004 года рождения по версии The Guardian.

Стоит отметить, что в рейтинге 60 футболистов, а Пиняев является единственным представителем РПЛ.

В текущем сезоне на счету Пиняева два гола и две результативные передачи в 10 играх.

Полностью топ-60 лучших футболистов, родившихся в 2004 году, можно посмотреть по ссылке.

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