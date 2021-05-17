Пиняев попрощался с "Чертаново". Им интересуется "Барселона"

Фото инстаграм Сергея Пиняева

Полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев объявил о своём уходе из московского клуба.

"Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время", - написал 16-летний футболист в инстаграме.

Пиняев является воспитанником "Чертаново", он дебютировал за основу в минувшем сезоне, сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Напомним, что юный хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 0,5 миллиона евро, дважды ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

По последним данным, россиянин может продолжить карьеру в "Барселоне". Также у него есть варианты с "Зенитом" и "Химками".

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