Пиняев попрощался с "Чертаново". Им интересуется "Барселона"
Полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев объявил о своём уходе из московского клуба.
"Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время", - написал 16-летний футболист в инстаграме.
Пиняев является воспитанником "Чертаново", он дебютировал за основу в минувшем сезоне, сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
Напомним, что юный хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 0,5 миллиона евро, дважды ездил на стажировку в "Манчестер Юнайтед".
По последним данным, россиянин может продолжить карьеру в "Барселоне". Также у него есть варианты с "Зенитом" и "Химками".
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на Пиняева из "Чертаново". | http://soccernews.ru
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