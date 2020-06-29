Пиняев, проходивший стажировку в "МЮ", дебютировал за "Чертаново"

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Пиняев, проходивший стажировку в "МЮ", дебютировал за "Чертаново"

15-летний Сергей Пиняев дебютировал за первую команду "Чертаново" товарищеском матче с "Иртышом" (2:0).

Напомним, футболист несколько раз проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед".

Матч состоял из трех таймов по 40 минут. Пиняев вышел на поле в третьем тайме, отыграв весь временной отрезок.

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