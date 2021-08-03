Пиняев рассказал, почему перешел в "Крылья Советов"
Фото: инстаграм Пиняева/Автор неизвестен
16-летний футболист "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал, почему выбрал именно клуб из Самары.
"Я знал, что ко мне есть интерес из Самары, и наша симпатия была взаимна. Как только приехал на сборы, сразу понял, что меня рады видеть.
Особенно приятно отношение со стороны Сергея Александровича Корниленко. "Крылья" – один из самых доброжелательных коллективов, в которых я находился, здесь чувствуется семейная обстановка.
С Сергеем Александровичем в основном общались по поводу адаптации в команде, он интересовался, как я себя чувствую – а про футбол разговор у нас практически не заходил. Знаю, что он играл на позиции нападающего. У нас все же немного разные амплуа, но он может дать общий совет.
Почему именно "Крылья"? Сначала хотелось бы поиграть в клубе РПЛ, где у меня будет возможность получать игровую практику.
Думаю, все понимают, что в 16 лет, после одного сезона в ФНЛ я не способен решать задачи уровня Лиги чемпионов. Мне нужно набираться опыта", – сказал Пиняев.
Ранее СМИ сообщали, что Ральф Рангник очень хотел видеть Пиняева в "Локомотиве".
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