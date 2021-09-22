Пиняев высказался о возможном переходе Захаряна в "Барселону"

Фото: инстаграм Пиняева/Автор неизвестен

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился мнением о возможном трансфере хавбека московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна в "Барселону".

"Если есть возможность, то, конечно, нужно уезжать. Я надеюсь, что у него все получится", — сказал Пиняев для Sport24.

Напомним, что ранее инсайдер Нобель Арустамян заявил, что "Барселона" следит за Захаряном и переговоры должны состояться в ближайшие недели.

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