Пиняев высказался о возможном переходе Захаряна в "Барселону"

Теги сергей пиняевбарселонаарсен захаряндинамо москва

Пиняев высказался о возможном переходе Захаряна в "Барселону"Фото: инстаграм Пиняева/Автор неизвестен

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился мнением о возможном трансфере хавбека московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна в "Барселону".

"Если есть возможность, то, конечно, нужно уезжать. Я надеюсь, что у него все получится", — сказал Пиняев для Sport24.

Напомним, что ранее инсайдер Нобель Арустамян заявил, что "Барселона" следит за Захаряном и переговоры должны состояться в ближайшие недели.

Также не пропустите: Заболотный рассказал о самом ярком моменте в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клуб

Официально: Хамес Родригес перешел в катарский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов