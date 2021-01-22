Пиоли допускает, что Ибрагимович и Манджукич смогут играть вместе

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Пиоли допускает, что Ибрагимович и Манджукич смогут играть вместеНаставник "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал возможность появления в составе Марио Манджукич вместе со Златаном Ибрагимовичем в ближайшее время.

"Верю, что такой вариант возможен. Правда Марио только недавно к нам присоединился, ему нужно найти свой ритм. Но, когда будет необходимо, они смогу играть вместе", — цитирует Пиоли Football Italia.

Как сообщалось ранее, Пиоли не исключил появление Манджукича уже в матче против "Аталанты" 23 января.

Напомним, что 34-летний хорват недавно подписал с "Миланом" контракт на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на полгода с возможной пролонгацией еще на сезон.

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