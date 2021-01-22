Пиоли допускает, что Ибрагимович и Манджукич смогут играть вместе

Наставник "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал возможность появления в составе Марио Манджукич вместе со Златаном Ибрагимовичем в ближайшее время.

"Верю, что такой вариант возможен. Правда Марио только недавно к нам присоединился, ему нужно найти свой ритм. Но, когда будет необходимо, они смогу играть вместе", — цитирует Пиоли Football Italia.

Как сообщалось ранее, Пиоли не исключил появление Манджукича уже в матче против "Аталанты" 23 января.