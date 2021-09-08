Пиоли доволен силой нынешнего "Милана"

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Пиоли доволен силой нынешнего "Милана"Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о силе нынешних "россонери".

"Я убедительно объяснил игрокам, что нынешний "Милан" – самый сильный "Милан", который я тренировал. Парни очень выросли, стали сознательнее и сильнее индивидуально.

В Италии все команды потенциально очень сильны. "Интер", "Ювентус", "Рома", "Наполи", "Аталанта", "Лацио" и мы.

Сейчас начнутся кубковые игры, которые наверняка отсеют некоторые команды. Мы должны думать, что можем выиграть каждую игру, и в конце сезона мы увидим, чего нам удалось достичь.

С Ибрагимовичем легко наладить контакт. Мы два очень прямых человека, мы говорим друг другу, что думаем. И мы оба, конечно же, ставим перед собой главной целью успех команды. Я думаю, что все будет очень хорошо, если начать с этого. 

Я не боюсь обсуждений и сравнений. Златан никогда в этом не признается, но он первый, кто берет на себя ответственность. Он чрезвычайно умный и сочувствующий человек. Он, безусловно, заставил нас сильно вырасти и многое еще отдаст "Милану", – сказал Пиоли.

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