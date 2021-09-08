Пиоли доволен силой нынешнего "Милана"
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о силе нынешних "россонери".
"Я убедительно объяснил игрокам, что нынешний "Милан" – самый сильный "Милан", который я тренировал. Парни очень выросли, стали сознательнее и сильнее индивидуально.
В Италии все команды потенциально очень сильны. "Интер", "Ювентус", "Рома", "Наполи", "Аталанта", "Лацио" и мы.
Сейчас начнутся кубковые игры, которые наверняка отсеют некоторые команды. Мы должны думать, что можем выиграть каждую игру, и в конце сезона мы увидим, чего нам удалось достичь.
С Ибрагимовичем легко наладить контакт. Мы два очень прямых человека, мы говорим друг другу, что думаем. И мы оба, конечно же, ставим перед собой главной целью успех команды. Я думаю, что все будет очень хорошо, если начать с этого.
Я не боюсь обсуждений и сравнений. Златан никогда в этом не признается, но он первый, кто берет на себя ответственность. Он чрезвычайно умный и сочувствующий человек. Он, безусловно, заставил нас сильно вырасти и многое еще отдаст "Милану", – сказал Пиоли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17