Пиоли и Мальдини организовали барбекю для футболистов "Милана" перед матчем с "Аталантой"
Фото: twitter.com/acmilan
Руководство "Милана" необычным способом готовит футболистов команды к игре последнего тура Серии А против "Аталанты".
Как сообщает Football Italia, наставник команды Стефано Пиоли и директор клуба Паоло Мальдини для снятия напряжения у футболистов организовали им барбекю на тренировочной базе. Директора "россонери" Иван Газидис и Фредерик Массара также посетили мероприятие.
Поединок между "Аталантой" и "Миланом" пройдет в воскресенье, 23 мая.
За тур до конца "Милан" идет в Серии А на третьем месте. Идущий четвертым "Наполи" имеет такое же количество очков, а "Ювентус" отстает всего на один балл.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17