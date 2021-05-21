Пиоли и Мальдини организовали барбекю для футболистов "Милана" перед матчем с "Аталантой"

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Пиоли и Мальдини организовали барбекю для футболистов "Милана" перед матчем с "Аталантой"Фото: twitter.com/acmilan

Руководство "Милана" необычным способом готовит футболистов команды к игре последнего тура Серии А против "Аталанты".

Как сообщает Football Italia, наставник команды Стефано Пиоли и директор клуба Паоло Мальдини для снятия напряжения у футболистов организовали им барбекю на тренировочной базе. Директора "россонери" Иван Газидис и Фредерик Массара также посетили мероприятие.

Поединок между "Аталантой" и "Миланом" пройдет в воскресенье, 23 мая.

За тур до конца "Милан" идет в Серии А на третьем месте. Идущий четвертым "Наполи" имеет такое же количество очков, а "Ювентус" отстает всего на один балл.

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