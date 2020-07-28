Пиоли: "Ибрагимович улучшил "Милан" во многих аспектах"

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Пиоли: "Ибрагимович улучшил "Милан" во многих аспектах"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что думает о форварде Златане Ибрагимовиче, передает Goal.

"Ибра помог нам во многих отношениях. На поле он показывает решения, которых у нас не было раньше. Очень важно его присутствие в физическом и техническом плане. Его личные качества являются определяющими", - сказал Пиоли.

В январе этого года Ибрагимович вернулся в "Милан" и с тех пор забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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