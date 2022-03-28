Пиоли - лучший тренер Серии А в марте

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Пиоли - лучший тренер Серии А в марте

Фото: сайт Серии А/Автор неизвестен

Лучшим тренером чемпионата Италии в марте признан наставник "Милана" Стефано Пиоли, сообщается на официальном сайте Серии А.

В марте "Милан" провел три матча и одержал три победы. Благодаря этому миланцы лидируют в Серии А, набрав в 30 турах 66 очков.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" под руководством Пиоли занял второе место в чемпионате Италии.

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