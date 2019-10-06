Пиоли может стать новым главным тренером "Сампдории"
Стефано Пиоли может стать новым главным тренером "Сампдории". Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, итальянский клуб планирует уволить нынешнего специалиста команды Эусебио Ди Франческо из-за неудовлетворительных результатов.
После 7 туров Серии А "Сампдория" с 7 баллами занимает последнее место в турнирной таблице. После матча с "Вероной" (0:2) президент клуба Массимо Ферреро заявил, что шокирован подобным результатом команды.
Сегодня, 6 октября, состоится собрание руководства "Сампдории", на котором будет решена дальнейшая судьба Ди Франческо.
53-летний Пиоли ранее возглавлял "Фиорентину", откуда был уволен в апреле 2019 года.
Не пропустите: СПАЛ - "Парма" - 1:0, "Верона" - "Сампдория" - 2:0 (видеообзоры матчей Серии А)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Хеллас Верона
|7
|9
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Фиорентина
|6
|8
|13
|Болонья
|6
|8
|14
|Удинезе
|6
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|СПАЛ
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3