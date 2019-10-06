Стефано Пиоли может стать новым главным тренером "Сампдории". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, итальянский клуб планирует уволить нынешнего специалиста команды Эусебио Ди Франческо из-за неудовлетворительных результатов.

После 7 туров Серии А "Сампдория" с 7 баллами занимает последнее место в турнирной таблице. После матча с "Вероной" (0:2) президент клуба Массимо Ферреро заявил, что шокирован подобным результатом команды.

Сегодня, 6 октября, состоится собрание руководства "Сампдории", на котором будет решена дальнейшая судьба Ди Франческо.

53-летний Пиоли ранее возглавлял "Фиорентину", откуда был уволен в апреле 2019 года.

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