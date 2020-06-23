Пиоли назвал главную цель "Милана" на остаток сезона

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Пиоли назвал главную цель "Милана" на остаток сезона

Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал, какие задачи стоят перед его командой в этом сезоне.

"Нацеливаемся на выход в еврокубки. Нужно догнать тех, кто выше нас в таблице. Кажется, что "Рома" далеко впереди, но в воскресенье у нас очный матч. Осталось 11 туров, на кону много очков", - приводит слова Пиоли Football Italia.

"Россонери" набрали 39 очков в 27 турах и занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А.

"Милану" в текущем чемпионате осталось сыграть с "Ромой", СПАЛом, "Лацио", "Ювентусом", "Наполи", "Пармой", "Болоньей", "Сассуоло", "Аталантой", "Сампдорией" и "Кальяри".

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