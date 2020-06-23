Пиоли назвал главную цель "Милана" на остаток сезона
Наставник "Милана" Стефано Пиоли рассказал, какие задачи стоят перед его командой в этом сезоне.
"Нацеливаемся на выход в еврокубки. Нужно догнать тех, кто выше нас в таблице. Кажется, что "Рома" далеко впереди, но в воскресенье у нас очный матч. Осталось 11 туров, на кону много очков", - приводит слова Пиоли Football Italia.
"Россонери" набрали 39 очков в 27 турах и занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А.
"Милану" в текущем чемпионате осталось сыграть с "Ромой", СПАЛом, "Лацио", "Ювентусом", "Наполи", "Пармой", "Болоньей", "Сассуоло", "Аталантой", "Сампдорией" и "Кальяри".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17