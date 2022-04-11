Пиоли поделился эмоциями после ничьей с "Торино"

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью с "Торино" (0:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

"Мы делали все, чтобы расшатать оборону соперника. Забить "Торино" – сложная задача для любой команды. Мы не создали много голевых моментов, но у нас была куча полумоментов.

Мы бились за каждый мяч, в каждом единоборстве, но в итоге нам не хватило чего-то вроде магии. Результат положительный, но мы хотели победить", – сказал итальянский специалист.

Из-за этой ничьи "Милан" теперь опережает "Интер" всего на два очка, а у "нерадзурри" есть матч в запасе.

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