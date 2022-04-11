Пиоли поделился эмоциями после ничьей с "Торино"

Теги стефано пиолимиланторино

Пиоли поделился эмоциями после ничьей с "Торино"

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью с "Торино" (0:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.

"Мы делали все, чтобы расшатать оборону соперника. Забить "Торино" – сложная задача для любой команды. Мы не создали много голевых моментов, но у нас была куча полумоментов.

Мы бились за каждый мяч, в каждом единоборстве, но в итоге нам не хватило чего-то вроде магии. Результат положительный, но мы хотели победить", – сказал итальянский специалист.

Из-за этой ничьи "Милан" теперь опережает "Интер" всего на два очка, а у "нерадзурри" есть матч в запасе.

Также не пропустите: "Марсель" победил "Монпелье" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лейпциг" может перехватить тен Хага у "Манчестер Юнайтед"

"Лейпциг" может перехватить тен Хага у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов