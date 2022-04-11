Пиоли поделился эмоциями после ничьей с "Торино"
Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью с "Торино" (0:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.
"Мы делали все, чтобы расшатать оборону соперника. Забить "Торино" – сложная задача для любой команды. Мы не создали много голевых моментов, но у нас была куча полумоментов.
Мы бились за каждый мяч, в каждом единоборстве, но в итоге нам не хватило чего-то вроде магии. Результат положительный, но мы хотели победить", – сказал итальянский специалист.
Из-за этой ничьи "Милан" теперь опережает "Интер" всего на два очка, а у "нерадзурри" есть матч в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17