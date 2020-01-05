Пиоли поделился мнением о форварде "Милана" Пентеке

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что думает о нападающем команды Кшиштофе Пентеке.

"Я думаю, что у него все хорошо. Он центрального форварда все ждут голов. И, если он не забивает, его критикуют", - передает слова Пиоли La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Тоттенхэм".

В этом сезоне нападающий участвовал в 17 матчах, отметившись 4 голами.

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