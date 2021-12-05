Пиоли поделился мнением о лидерстве "Милана" в Серии А

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Пиоли поделился мнением о лидерстве "Милана" в Серии АФото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о лидерстве "россонери" в Серии А после победы над "Салернитаной" (2:0) в 16-м туре чемпионата Италии.

"Я предсказывал перед сезоном очень упорную борьбу в верхней части таблицы. Честно говоря, ожидал, что она будет еще упорнее и что "Ювентус", "Рома" и "Лацио" будут ближе к топ-4. В чемпионате все решают детали. Возможно, травмы и участие в еврокубках станут определяющими факторами в гонке за скудетто.

Мы стартовали очень мощно второй сезон подряд, но нам еще не хватает стабильности", – сказал итальянский специалист.

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