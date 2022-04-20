Пиоли поделился мнением о поражении от "Интера"
Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение от "Интера" (0:3) в ответном матче полуфинала Кубка Италии.
"Мы хотели победить, но не добились этого, против нас был действительно сильный соперник. Не думаю, что счет 0:3 по игре, но "Интер" забил в нужные моменты.
Они забили быстрый гол, у нас были возможности вернуться в игру, при счете 1:2 матч был бы совсем другим и придал бы нам импульс.
Когда пропускаешь три гола, это говорит о том, что соперник сыграл более качественно, а мы допустили ошибки. Мы не испытывали недостатка в желании, интенсивности или моментах, однако это был не наш вечер.
Хотели дойти до финала, но это прекрасная возможность для команды проявить себя и отдать все силы для чемпионской гонки в Серии А, ведь у нас есть все, чтобы добиться успеха", – сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17