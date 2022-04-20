Пиоли поделился мнением о поражении от "Интера"

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Пиоли поделился мнением о поражении от "Интера"

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал разгромное поражение от "Интера" (0:3) в ответном матче полуфинала Кубка Италии.

"Мы хотели победить, но не добились этого, против нас был действительно сильный соперник. Не думаю, что счет 0:3 по игре, но "Интер" забил в нужные моменты.

Они забили быстрый гол, у нас были возможности вернуться в игру, при счете 1:2 матч был бы совсем другим и придал бы нам импульс.

Когда пропускаешь три гола, это говорит о том, что соперник сыграл более качественно, а мы допустили ошибки. Мы не испытывали недостатка в желании, интенсивности или моментах, однако это был не наш вечер.

Хотели дойти до финала, но это прекрасная возможность для команды проявить себя и отдать все силы для чемпионской гонки в Серии А, ведь у нас есть все, чтобы добиться успеха", – сказал итальянский специалист.

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