Пиоли поделился ожиданиями от решающего матча с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Милана"

Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался о предстоящей игре 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Россонери" в случае победы гарантируют себе евровесну. "Красные", в свою очередь, уже не имеют турнирных задач.

"Нас ждёт важнейший матч, перед которым мы отработали каждую деталь. "Милану" нужно быть сильным, потому что в соперниках у нас претендент на победу в ЛЧ. Если мы сможем выбраться из-под их прессинга, то получим возможность создать моменты.

"Милан" должен быть конкурентоспособен как в Италии, так и в еврокубках. Мы сыграем против одной из лучших команд мира и увидим свой уровень", - приводит слова Пиоли Football Italia.

"Милан" примет "Ливерпуль" сегодня, 7 декабря, в 23:00 по московскому времени.

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