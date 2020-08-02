Пиоли подвел итоги завершившегося сезона для "Милана"

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Пиоли подвел итоги завершившегося сезона для "Милана"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги завершившегося сезона чемпионата Италии.

В последнем туре турнира "россонери" обыграли "Кальяри" со счетом 3:0 и завершили сезон на 6 месте.

"Хороший итог. Следующий сезон мы начнем с характером, голодом и верой. Команда сделала большой скачок с января. Прибытие Златана Ибрагимовича и Симона Кьера подняло уровень команды.

Теперь нужно сосредоточиться на улучшении. Не думаю, что нас устроит, если мы финишируем шестыми в следующем сезоне", - заявил Пиоли.

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