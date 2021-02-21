Пиоли после поражения от "Интера": "Год назад "Милан" был бы счастлив оказаться там, где сейчас"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал итоги разгромного поражения от "Интера" (0:3) в матче Серии А.
"По нам очень сильно ударил первый пропущенный мяч. Нам не хватало давления, нужно было сделать больше. Во втором тайме мы заслужили гол.
Ибрагимович. как и любой нападающий зависим от игры всей команды. Его поменяли, поскольку у него начались судороги. Златан сам попросил замену.
Мы верим в проделанную нами работу. Год назад, даже три месяца назад мы все были бы счастливы оказаться там, где мы сейчас.
Но это была худшая неделя в сезоне", – приводит слова Пиоли Football Italia.
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