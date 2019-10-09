Пиоли прокомментировал назначение на пост тренера "Милана"

Новый наставник "Милана" Стефано Пиоли поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

"Я готовлюсь к этому приключению с большим энтузиазмом и страстью. Знаю, что меня пригласили в замечательный клуб, один из самых престижных в мире. Я уверен, что смогу отлично поработать здесь, потому что в моём распоряжении будут хорошие игроки. Я хочу привить команде стиль, который будет приносить удовольствие. Это позитивный и интересный футбол, при котором футболисты смогут проявить свои лучшие качества. Я чувствую себя зрелым для такой работы. Я профессионал, который хочет преуспеть в "Милане", - цитирует Пиоли официальный сайт "россонери".

Напомним, что контракт между сторонами рассчитан на два года.

Пиоли сменил у руля "Милана" уволенного накануне Марко Джампаоло.

По итогам семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.

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