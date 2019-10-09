Пиоли прокомментировал назначение на пост тренера "Милана"
Новый наставник "Милана" Стефано Пиоли поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.
"Я готовлюсь к этому приключению с большим энтузиазмом и страстью. Знаю, что меня пригласили в замечательный клуб, один из самых престижных в мире. Я уверен, что смогу отлично поработать здесь, потому что в моём распоряжении будут хорошие игроки. Я хочу привить команде стиль, который будет приносить удовольствие. Это позитивный и интересный футбол, при котором футболисты смогут проявить свои лучшие качества. Я чувствую себя зрелым для такой работы. Я профессионал, который хочет преуспеть в "Милане", - цитирует Пиоли официальный сайт "россонери".
Напомним, что контракт между сторонами рассчитан на два года.
Пиоли сменил у руля "Милана" уволенного накануне Марко Джампаоло.
По итогам семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.
Не пропустите: Думаете Джампаоло развалил "Милан"? Он просто жертва обстоятельств! Клуб развалили изнутри. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3