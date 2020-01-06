Пиоли прокомментировал ничейный результат с "Сампдорией"

Теги стефано пиолимилансампдория

Пиоли прокомментировал ничейный результат с "Сампдорией"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о ничейном результате в матче 18-го тура Серии А с "Сампдорией" (0:0). Об этом сообщает Football Italia.

"Мы доминировали в матче, но качества не хватило. Мы должны ожидать от игроков "Милана" большего. Нам нужна была эта победа.

Ибрагимович дал команде характер и поддержку. Но футболисты еще не привыкли выступать  с таким игроком, не хватало передач в штрафную, особенно в конце матча", - сказал Пиоли.

"Милан" после 18 туров Серии А занимает 12 место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Реал" готовит серьёзное предложение по Вернеру. | http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 18 45
2 Интер Милан Интер Милан 17 42
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Сассуоло Сассуоло 18 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 17 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов