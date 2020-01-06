Пиоли прокомментировал ничейный результат с "Сампдорией"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался о ничейном результате в матче 18-го тура Серии А с "Сампдорией" (0:0). Об этом сообщает Football Italia.



"Мы доминировали в матче, но качества не хватило. Мы должны ожидать от игроков "Милана" большего. Нам нужна была эта победа.



Ибрагимович дал команде характер и поддержку. Но футболисты еще не привыкли выступать с таким игроком, не хватало передач в штрафную, особенно в конце матча", - сказал Пиоли.

"Милан" после 18 туров Серии А занимает 12 место в турнирной таблице.

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