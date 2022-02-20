Пиоли прокомментировал ничью с "Салернитаной"

Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью с "Салеренитаной" (2:2) в матче 25-го тура Серии А.

"Команда плохо играла с точки зрения техники и принятия решений. Мы были дерганными, неаккуратно пасовали, недостаточно использовали пространство и дорого заплатили за простые ошибки.

Мы разочарованы, потому что не играли в свой обычный футбол. Конечно, мы могли сыграть лучше. Беспокоит то, что мы начали матч хорошо, но потом допустили ошибки, которых в последнее время не совершали.

Хорошо, что мы отыгрались и добыли ничью, но нельзя отрицать, что мы приехали за победой. Мы должны учиться на своих ошибках и в следующий раз действовать лучше", – сказал итальянский специалист.

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