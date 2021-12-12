Пиоли прокомментировал ничью с "Удинезе"
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ничью с "Удинезе" (1:1) в матче 17-го тура Серии А.
"У нас не получалось сыграть в свой футбол. Не хватало остроты, чтобы расшатать хорошо организованную оборону соперника. Когда пропускаешь, то против команды, умеющей хорошо контратаковать, становится еще труднее.
Мы не создали много голевых моментов, но так часто доходили до последней трети поля, что должны были сравнять счет раньше", – сказал итальянский специалист.
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|Команда
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|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17