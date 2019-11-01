Пиоли прокомментировал победу "Милана" над СПАЛ

Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался после победы своей команды над СПАЛ в матче десятого тура Серии А.

"Перед матчем просил парней сыграть с правильным настроем. Мы создавали моменты у ворот соперника и редко теряли мяч. Жаль, что результат встречи до самого конца был под вопросом, но такая трудная победа может пойти нам на пользу, тем более перед матчем с "Лацио". У команды есть потенциал для роста. Впереди тяжёлые игры, но мы не должны бояться", - цитирует Пиоли Football Italia.

"Милан" по итогам десяти туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

Для Пиоли это первая победа у руля "россонери" - до этого была ничья с "Лечче" и поражение от "Ромы".

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