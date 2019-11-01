Пиоли прокомментировал победу "Милана" над СПАЛ
Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался после победы своей команды над СПАЛ в матче десятого тура Серии А.
"Перед матчем просил парней сыграть с правильным настроем. Мы создавали моменты у ворот соперника и редко теряли мяч. Жаль, что результат встречи до самого конца был под вопросом, но такая трудная победа может пойти нам на пользу, тем более перед матчем с "Лацио". У команды есть потенциал для роста. Впереди тяжёлые игры, но мы не должны бояться", - цитирует Пиоли Football Italia.
"Милан" по итогам десяти туров занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.
Для Пиоли это первая победа у руля "россонери" - до этого была ничья с "Лечче" и поражение от "Ромы".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5