Пиоли прокомментировал победу в миланском дерби

Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Интером" (2:1) в миланском дерби в рамках 24-го тура Серии А..

"У нас сейчас столько же очков, сколько и год назад, мы знаем, что впереди еще много работы. Я сказал игрокам, что нужно продолжать верить в себя, и непреодолимые препятствия существуют лишь для тех, кому не хватает веры.

Мы обыграли лучшую команду Серии А, лидера и действующего чемпиона, так что мы подтвердили свой уровень. Да, «Интер» играл в первом тайме сильнее нас, но этот "Милан" никого не боится. Мы навязали свою игру команде, которая нас превосходит в кое-каких аспектах, а ведь мы сейчас даже не в лучшей форме.

С подписанием таких футболистов, как Жиру, Ибрагимович, Кьер, Меньян, растет и уровень зрелости команды, уровень понимания футбола. Молодые игроки выносят для себя что-то новое каждый день.

Я обещал себе, что если мы сегодня победим, то я откажусь от своих любимых тосканских сигар на месяц. Ну, возможно, мне это пойдет на пользу" – сказал итальянский специалист.

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