Пиоли прокомментировал победу в миланском дерби
Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Интером" (2:1) в миланском дерби в рамках 24-го тура Серии А..
"У нас сейчас столько же очков, сколько и год назад, мы знаем, что впереди еще много работы. Я сказал игрокам, что нужно продолжать верить в себя, и непреодолимые препятствия существуют лишь для тех, кому не хватает веры.
Мы обыграли лучшую команду Серии А, лидера и действующего чемпиона, так что мы подтвердили свой уровень. Да, «Интер» играл в первом тайме сильнее нас, но этот "Милан" никого не боится. Мы навязали свою игру команде, которая нас превосходит в кое-каких аспектах, а ведь мы сейчас даже не в лучшей форме.
С подписанием таких футболистов, как Жиру, Ибрагимович, Кьер, Меньян, растет и уровень зрелости команды, уровень понимания футбола. Молодые игроки выносят для себя что-то новое каждый день.
Я обещал себе, что если мы сегодня победим, то я откажусь от своих любимых тосканских сигар на месяц. Ну, возможно, мне это пойдет на пользу" – сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17