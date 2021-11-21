Пиоли прокомментировал поражение от "Фиорентины"

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Пиоли прокомментировал поражение от "Фиорентины"Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение от "Фиорентины" (3:4) в матче 13-го тура Серии А.

"Крайне необычный матч. В первом тайме мы играли хорошо и не должны были уступать 0:2, но это футбол: мы не реализовали свои моменты, и нас наказали за ошибки.

Во втором тайме мы проявляли характер, старались отыграться, но когда пропускаешь четыре гола, поражение практически неизбежно. Вот мы и проиграли.

Игру решили эпизоды – они забили четыре гола после 5 ударов. А нам нужно было играть внимательнее и лучше реализовывать свои моменты. Исход матча был неясен до самого конца. Если бы мы не пропустили четвертый гол, то могли бы отыграться.

Такое поражение причиняет боль, но это больше не должно повториться. Несмотря на поражение, я считаю нашу команду очень сильной, этот урок пойдет нам на пользу", – сказал Пиоли.

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