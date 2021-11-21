Пиоли прокомментировал поражение от "Фиорентины"
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение от "Фиорентины" (3:4) в матче 13-го тура Серии А.
"Крайне необычный матч. В первом тайме мы играли хорошо и не должны были уступать 0:2, но это футбол: мы не реализовали свои моменты, и нас наказали за ошибки.
Во втором тайме мы проявляли характер, старались отыграться, но когда пропускаешь четыре гола, поражение практически неизбежно. Вот мы и проиграли.
Игру решили эпизоды – они забили четыре гола после 5 ударов. А нам нужно было играть внимательнее и лучше реализовывать свои моменты. Исход матча был неясен до самого конца. Если бы мы не пропустили четвертый гол, то могли бы отыграться.
Такое поражение причиняет боль, но это больше не должно повториться. Несмотря на поражение, я считаю нашу команду очень сильной, этот урок пойдет нам на пользу", – сказал Пиоли.
Также не пропустите: Хави прокомментировал победу над "Эспаньолом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна
-
Кавазашвили высказался об игре "Спартака" после поражения от "Краснодара"
-
Невилл прокомментировал увольнение Сульшера
-
Стало известно, кто будет руководить "Манчестер Юнайтед" в ближайших матча
-
Анчелотти высказался о Бэйле
-
1
"Манчестер Юнайтед" уволил Сульшера
-
2
Месси не планирует возвращаться в "Барселону"
-
1
"Реал" хочет продлить контракт с Асенсио
-
Появилось два новых кандидата на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Василий Уткин посоветовал "Зениту" испанского нападающего
-
Гончаренко высказался о ситуации в "Краснодаре"
-
Фернандо готов вернуться в Россию
-
Пиоли прокомментировал поражение от "Фиорентины"
-
Гильерме извинился за поражение от "Ахмата"
-
Клопп прокомментировал разгром "Арсенала"
-
Почеттино высказался о первом голе Месси в Лиге 1
-
Недвед высказался о проблемах "Ювентуса"
-
Каррагер раскритиковал "Манчестер Юнайтед"
-
Бускетс поделился впечатлениями от победы над "Эспаньолом"
-
Хави прокомментировал победу над "Эспаньолом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17