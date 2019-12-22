Пиоли прокомментировал разгромное поражение от "Аталанты"

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Пиоли прокомментировал разгромное поражение от "Аталанты"

Наставник "Милана" Стефано Пиоли высказался об игре против "Аталанты" (0:5).

"Сегодня мы наблюдали за ненастоящим "Миланом". В последних играх команда демонстрировала хорошую игру. Я обязан взять на себя часть вины, так как мы допускали много ошибок.

Необходимо продолжать работать. Сегодня игра была ниже необходимого уровня. Я в курсе о сильных и слабых сторонах команды. Мы уже начали готовиться к зимнему трансферному окну", - приводит слова Пиоли Football Italia.

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