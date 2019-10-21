Пиоли прокомментировал свой дебютный матч на посту главного тренера "Милана"

Новый наставник "Милана" Стефано Пиоли поделился впечатлениями после дебюта на тренерском мостике "россонери".

Напомним, что миланцы в воскресенье дома сыграли вничью с "Лечче" со счётом 2:2.

"Дух команды и идеи, которые мы ей прививаем, иногда просматривались. Однако если мы не побеждаем, то это наша ошибка. Игры, подобные сегодняшней, такие клубы, как "Милан", обязаны выигрывать. В команде собраны качественные игроки, нам нужно просто продолжать работать, чтобы добиваться результата.

Мы заслуживали победы, но наша щедрость, а также большое количество позиционных ошибок, привели к тому, что мы потеряли два очка, которые очень хотели взять", - цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.

"Милан" сменил тренера две недели назад - Пиоли стал преемником уволенного Марко Джампаоло.

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