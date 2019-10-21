Пиоли прокомментировал свой дебютный матч на посту главного тренера "Милана"
Новый наставник "Милана" Стефано Пиоли поделился впечатлениями после дебюта на тренерском мостике "россонери".
Напомним, что миланцы в воскресенье дома сыграли вничью с "Лечче" со счётом 2:2.
"Дух команды и идеи, которые мы ей прививаем, иногда просматривались. Однако если мы не побеждаем, то это наша ошибка. Игры, подобные сегодняшней, такие клубы, как "Милан", обязаны выигрывать. В команде собраны качественные игроки, нам нужно просто продолжать работать, чтобы добиваться результата.
Мы заслуживали победы, но наша щедрость, а также большое количество позиционных ошибок, привели к тому, что мы потеряли два очка, которые очень хотели взять", - цитирует Пиоли La Gazzetta dello Sport.
"Милан" сменил тренера две недели назад - Пиоли стал преемником уволенного Марко Джампаоло.
Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Лечче". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|8
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|8
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|Наполи
|8
|16
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|Кальяри
|8
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|13
|7
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|8
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|Фиорентина
|7
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|10
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|8
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|11
|Удинезе
|8
|10
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|Милан
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|Болонья
|8
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|Лечче
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|Сассуоло
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|Дженоа
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|5
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|Сампдория
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