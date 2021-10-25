Пиоли провел юбилейный матч во главе "Милана"
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефани Пиоли провел 100 матчей во главе миланского клуба.
Юбилейным для наставника стал поединок 9-го тура Серии А с "Болоньей" (3:2).
В 100 матчах под руководством Пиоли "Милан" одержал 58 побед, 19 раз проиграл и 23 раза сыграл вничью. Разница мячей 202-126 в пользу "россонери".
Не пропустите: Победа "Милана" и осечки других лидеров: результаты 9-го тура Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди
-
"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте
-
Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ
-
Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины
-
Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
Лента новостей
-
Победа "Реала" над "Барселоной", неудача "Атлетико": результаты 10-го тура Ла Лиги
-
"Сельта" разгромила "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
1
Экс-глава "Баварии" высказался о ситуации с Эрнандесом, который может сесть в тюрьму
-
Ванда Нара объявила о возвращении к Икарди
-
Пиоли провел юбилейный матч во главе "Милана"
-
1
Экс-игрок "Динамо" Киев: "При мне Месси не стал бы топ-футболистом"
-
Ван де Бек пошел на решительный шаг ради ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" намерен снизить цену выкупа Мораты
-
"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте
-
"Бешикташ" обыграл "Галатасарай" в центральном матче Суперлиги
-
"Барселона" и "Бока Хуниорс" проведут особый матч в честь Диего Марадоны
-
"Зенит" выпустил в продажу особые футболки, посвященные разгрому "Спартака" (фото)
-
Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ
-
Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины
-
"Локомотив" одержал первую победу под руководством Гисдоля
-
1
Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Сроки восстановления Педри увеличились
-
Титов предложил создать альтернативный "Спартак" с другим названием
-
"Барселона" возобновила переговоры о контракте с Дембеле
-
Зидан откажется возглавлять "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17