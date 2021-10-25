Пиоли провел юбилейный матч во главе "Милана"

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефани Пиоли провел 100 матчей во главе миланского клуба.

Юбилейным для наставника стал поединок 9-го тура Серии А с "Болоньей" (3:2).

В 100 матчах под руководством Пиоли "Милан" одержал 58 побед, 19 раз проиграл и 23 раза сыграл вничью. Разница мячей 202-126 в пользу "россонери".

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