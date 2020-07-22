Пиоли рад продлению контракта с "Миланом"

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Пиоли рад продлению контракта с "Миланом"

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал продление контракта с итальянским клубом.

"Я верил и надеялся, что это случится. Наша работа только начинается. Я доволен игроками, болельщиками и клубом. Это один из самых престижных клубов в мире. У команды есть голод, чтобы показать, что мы можем сделать.

Впереди еще три игры сезона. И мы закладываем очень прочные основы. Я всегда чувствовал себя в "Милане" уверенно.

Было правильно, что вокруг меня были какие-то сомнения, но мы тренеры, нас всех оценивают по нашим результатам. Больше всего мне понравилось работать с командой, потому что игроки верят в то, что мы делаем", - цитирует Sky Sport Italia Пиоли.  

Новый контракт 54-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Пиоли возглавил "Милан" в октябре 2019 года.

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