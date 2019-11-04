Пиоли рассказал, что изменилось в "Милане" после его назначения
Наставник "Милана" Стефано Пиоли после поражения от "Лацио" в матче 11-го тура Серии А заявил, что после его назначения игроки "россонери" стали действовать смелее.
"Думаю, команда прибавляет. Мне кажется, мы на верном пути. Нужно продолжать работать над улучшением игры. Но уже сейчас можно констатировать, что страха и обречённости у футболистов нет. Мы по-прежнему совершаем много ошибок - отдаём пас, когда мяч нужно придержать, и наоборот. Впрочем, важнее другое - когда я пришёл в команду, то увидел в лицах игроков страх и беспокойство. Теперь этого нет", - приводит слова Пиоли Football Italia.
По итогам 11 туров "Милан" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.
54-летний Пиоли возглавил команду 9 октября. Под его руководством "красно-чёрные" по разу победили и сыграли вничью, а также дважды проиграли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Брешия
|10
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5