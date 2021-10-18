Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича
Фото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о состоянии шведского форварда команды Златана Ибрагимовича, который недавно восстановился от травмы.
"Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана». Но ему становится все лучше", — сказал итальянский специалист.
Следующий матч "Милан" сыграет в Лиге чемпионов на выезде с "Порту". Матч состоится 19 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Также не пропустите: Де Брюйне назвал своего фаворита на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Почеттино высказался об отсутствии Неймара в предстоящем матче с "РБ Лейпциг" в ЛЧ
-
"Лилль" готов продать Санчеша в топ-клуб
-
УЕФА наказал сборную Англии за беспорядки во время финала Евро
-
Клопп рассказал, как относится к игровому стилю "Атлетико"
-
Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича
-
У "Барселоны" серьезные потери перед "Эль Класико"
-
Де Брюйне назвал своего фаворита на "Золотой мяч"
-
Ди Канио критично высказался о Лукаку
-
"Реал Мадрид" подписал новое спонсорское соглашение
-
Азар хочет сыграть в "Эль Класико"
-
Тухель восхитился "Ливерпулем" и "Манчестер Сити"
-
Фелиппе Коутиньо высказался о своем возвращении после травмы
-
Рейньер может покинуть "Боруссию"
-
Лукас Эрнандес прибыл в суд
-
Де Дзерби лестно высказался о Гвардиоле
-
Гари Невилл высказался о неудачах Санчо в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Киммих высказался о своем непопадании в список претендентов на "Золотой мяч"
-
Тарасов завершил игровую карьеру
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Зенит" - "Ювентус"
-
Де Дзерби назвал своего фаворита в гонке за "Золотым мячом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17