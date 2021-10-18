Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича

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Пиоли рассказал о состоянии ИбрагимовичаФото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о состоянии шведского форварда команды Златана Ибрагимовича, который недавно восстановился от травмы.

"Ибрагимович пока не может выходить в стартовом составе «Милана». Но ему становится все лучше", — сказал итальянский специалист.

Следующий матч "Милан" сыграет в Лиге чемпионов на выезде с "Порту". Матч состоится 19 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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