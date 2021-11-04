Пиоли стал тренером месяца в Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли назван лучшим главным тренером Серии А в октябре, сообщает пресс-служба чемпионата Италии.

"Композитор симфонии "россонери". Октябрь побед Серии А", — написала Серии А в инстаграме.

Отметим, что в Серии А в октябре "Милан" сыграл пять матчей и все выиграл. Подопечные Стефано Пиоли обыграли "Аталанту" (3:2), "Верону" (3:2), "Болонью" (4:2), "Торино" (1:0) и "Рому" (2:1).

Сейчас "Милан" с 31 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А.

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