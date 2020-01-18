Пиоли: "Уровень каждого футболиста "Милана" вырос при Ибрагимовиче"

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Пиоли: "Уровень каждого футболиста "Милана" вырос при Ибрагимовиче"Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что думает о роли нападающего Златана Ибрагимовича в миланском клубе. Об этом сообщает Football Italia.

"Ибрагимович показывает, что он не только имя или талисман. Он манна небесная.

Он тот футболист, который не хочет проигрывать даже на тренировках. Он все делает с огромным желанием и качеством. Это очень влияет на партнеров.

Уровень каждого футболиста вырос при Ибрагимовиче. Когда он видит, что кто-то выкладывается не на полную, он сердится", - сказал Пиоли.

Завтра, 19 января, состоится матч 20-го тура Серии А "Милан" - "Удинезе". Начало - в 14:30 (мск).

38-летний Ибрагимовчи перешел в "Милан" 2 января.

А еще: Пиоли прокомментировал ничейный результат с "Сампдорией"| http://soccernews.ru
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