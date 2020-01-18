Пиоли: "Уровень каждого футболиста "Милана" вырос при Ибрагимовиче"
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что думает о роли нападающего Златана Ибрагимовича в миланском клубе. Об этом сообщает Football Italia.
"Ибрагимович показывает, что он не только имя или талисман. Он манна небесная.
Он тот футболист, который не хочет проигрывать даже на тренировках. Он все делает с огромным желанием и качеством. Это очень влияет на партнеров.
Уровень каждого футболиста вырос при Ибрагимовиче. Когда он видит, что кто-то выкладывается не на полную, он сердится", - сказал Пиоли.
Завтра, 19 января, состоится матч 20-го тура Серии А "Милан" - "Удинезе". Начало - в 14:30 (мск).
38-летний Ибрагимовчи перешел в "Милан" 2 января.
А еще: Пиоли прокомментировал ничейный результат с "Сампдорией"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Пиоли: "Уровень каждого футболиста "Милана" вырос при Ибрагимовиче"
-
Моуринью раскритиковал работу судей в матче с "Уотфордом"
-
"Тамбов" разгромил "Салют", а "Уфа" проиграла венгерскому "Уйпешту"
-
"Ницца" обыграла "Ред Стар" и вышла в 1/8 финала Кубка Франции
-
Лерой Сане ушел из агентства Бекхэма
-
Футболисты "Ювентуса" хотят, чтобы Погба вернулся в туринский клуб
-
"Тоттенхэм" не смог обыграть "Уотфорд" в матче 23-го тура АПЛ
-
Шарлия продолжит карьеру в турецком "Касымпаше"
-
Лукас Подольски покинул "Виссель Кобе"
-
Конте ответил на критику Моуринью
-
Гол Видаля принёс "Алавесу" гостевую победу над "Леванте"
-
Чичарито станет самым высокооплачиваемым игроком МЛС
-
1
Платини сравнил ФИФА с мафией
-
Шарлия ушёл из ЦСКА из-за дефицита игровой практики
-
Трансфер Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" под угрозой срыва
-
"Реал" объявит о покупке Рейньера в день его 18-летия
-
Робби Сэвидж назвал лучшего форварда в эпоху АПЛ
-
"Шальке" продлил контракт с основным защитником
-
Шарлия покидает ЦСКА
-
"Спартак" ведёт переговоры с Ананидзе о расторжении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12