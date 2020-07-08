Пиоли впервые обыграл "Ювентус" на посту главного тренера

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Милан" обыграл "Ювентус".

Для наставника "россонери" Стефано Пиоли этот матч стал 21-м в карьере против "старой сеньоры". Специалист впервые смог обыграть туринский клуб.

"Ювентус" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Лацио" на 7 очков. "Россонери" благодаря победе поднялись на пятое место.

В прошлых 20 матчах 54-летний специалист 15 раз проиграл и 5 раз сыграл вничью.

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