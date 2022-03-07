Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А
Фото твиттер "Милана"
Наставник "Милана" Стефано Пиоли порассуждал о фаворитах текущего розыгрыша чемпионата Италии.
"Россонери" лидируют в Серии А, набрав 60 очков в 28 турах. "Интер" отстаёт на 2 балла, имея один матч в запасе.
"У нас на одно очко больше, чем на той же стадии турнира в прошлом сезоне. Поэтому впереди ещё много работы. "Интер" является фаворитом, так как это действующий чемпион, у которого на одну игру меньше. У них очень сильная команда, которая понимает значимость побед.
Чем скорее мы получим таблицу, где у всех команд будет одинаковое количество матчей, тем быстрее сможем более объективно оценить шансы на чемпионство", - цитирует Пиоли Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17