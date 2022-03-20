Пиоли высказался о "Милане" после победы над "Кальяри"

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Пиоли высказался о "Милане" после победы над "Кальяри"

Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Кальяри" (1:0) в очередном туре итальянской Серии А.

"Сейчас важен каждый матч. Мне понравилась игра команды, хоть мы и не забили в первом тайме, но играли качественно и интенсивно. "Кальяри" доставил нам хлопот, но это неизбежно, когда встречаются две сильно мотивированные команды.

Мы бы хотели забивать больше и сегодня вновь были близки к нескольким голам, но главное – это победа.

Мы проделываем отличную работу, но знаем, что скудетто могут выиграть четыре команды. Нет смысла загадывать наперед, впереди еще долгий путь, и мы должны сосредоточиться исключительно на своей цели", – сказал итальянский специалист.

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