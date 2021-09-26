Пиоли высказался о победах "Милана" несмотря на травмы

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Пиоли высказался о победах "Милана" несмотря на травмыФото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после победы в матче Серии А над "Специей" со счетом 2:1, который по причине травм пропустили шесть футболистов "россонери".

"Жду с нетерпением, когда у нас появится глубина состава, ведь клуб здорово постарался, чтобы мне было из кого выбирать.

Нам опять пришлось помучиться, но в итоге – очередная победа, а это знак того, что мы реально сильны ментально. Без этого в раздевалке никак нельзя, невозможно всегда доминировать над соперником.

В общем, мы становимся по-настоящему зрелой командой", – сказал итальянский специалист.

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