Пиоли высказался о шансах "Ювентуса" на чемпионство

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Пиоли высказался о шансах "Ювентуса" на чемпионство

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли выразил мнение, что "Ювентус" по-прежнему претендует на чемпионский титул.

"Очевидно, что "Ювентус" все еще находится в чемпионской гонке. До конца чемпионата осталось разыграть 27 очков. Они набрали отличный ход, показав серию прекрасных результатов. Думаю, что все команды в топ-5 претендуют на титул", - приводит слова Пиоли Football Italia.

"Ювентус", набрав 56 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Клуб отстает от лидирующего "Милана" на семь очков.

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