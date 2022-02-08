Пиоли высказался о Златане
Фото: инстаграм Ибрагимовича\Автор неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о шведском нападающем команды Златане Ибрагимовиче и рассказал о состоянии его здоровья.
"Златан изменился. Он, как лев в клетке. У него есть мотивация и амбиции помогать команде на поле, поэтому он надеется вскоре вернуться в строй. Завтра он сыграть не сможет", - сказал итальянский специалист.
Завтра, 9 февраля, "Милану" предстоит сыграть с "Лацио" в рамках 1\4 финала Кубка Италии. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл в 15 матчах в Серии А, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
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