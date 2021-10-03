Пиоли высказался по поводу дня рождения Ибрагимовича

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Пиоли высказался по поводу дня рождения ИбрагимовичаФото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о нападающем Златане Ибрагимовиче, которой сегодня свой 40-й день рождения.

"Я не знаю, сколько еще лет Златан будет играть. Но исходя из того, что я вижу его энтузиазм и желание тренироваться, я могу сказать, что Ибрагимович может играть вечно.

Он может быть не на 100% готов ко многим матчам, но его страсть к футболу невероятна. Златан занимается тем, что любит. Если бы я мог подарить ему подарок, то я продлил бы его карьеру на как можно более долгий срок.

Златан не сможет сыграть с "Аталантой", но он чувствует себя лучше. Он потратит двухнедельную паузу на восстановление", – сказал итальянский специалист.

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