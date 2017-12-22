Пирес: "Бензема перестал забивать, так как не получает вызов в сборную"

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес попытался объяснить причину последних неудачных выступлений форварда "Реала" Карима Бензема.

"Если Бензема не забивает, то это вследствие того, что он не приглашается в сборную Франции и думает о том, что с ним происходит в нашей стране. Конечно, ему сложно мириться с тем, что его не вызывают в сборную, в результате чего он не примет участия в чемпионате мира. Если сделать быстрый анализ карьеры Бензема, то Карим уже девять лет защищает цвета «Реала», что нелегко. Он забивает голы и показывает достойную игру в каждом матче", - сказал он.

Напомним, что Бензема перестали вызыватьсв сборную Франции после скандала, который был связан с делом о шантаже Матьё Вальбуэна.

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